Microsoft Flight Simulator si presenta in nuovi screenshot incredibilmente realistici!

Recentemente, il team di sviluppo dell'ambizioso simulatore di volo ha condiviso con il pubblico alcuni nuovi video gameplay di Microsoft Flight Simulator.

Ora, il team di sviluppo al lavoro sul gioco ha scelto di stupire i giocatori mostrando nuovi screenhsot tratti dal mondo che stanno ricreando in-game. Le immagini, nello specifico, sono state immortalate dai partecipanti all'alpha test di Microsoft Flight Simulator. Gli scatti, che potete visionare direttamente in calce a questa news, raffigurano i più svariati angoli del globo, da lande urbane a maestosi paesaggi naturali. Alcuni giocatori hanno infatti scelto di dirigere il proprio velivolo in direzione di Barcellona o Bucarest, mentre altri viaggiatori dei cieli hanno preferito mete più esotiche, come i deserti della Giordania o le catene montuose peruviane.



A colpire l'attenzione, come per il materiale mostrato sino ad ora, è sicuramente la qualità grafica a cui il team di sviluppo pare ambire per la propria nuova creatura videoludica. A confermare l'ambizioso impegno degli sviluppatori, del resto, aveva ulteriormente contribuito una recente dichiarazione. È infatti stato confermato che Microsoft Flight Simulator includerà un incredibile numero di aeroporti, pari ad oltre 37.000 strutture!



Purtroppo, in concomitanza con la pubblicazione dei nuovi scatti, è stato anche comunicato che nel corso del prossimo futuro la frequenza degli aggiornamenti da parte del team sarà ridotta, in quanto i ritmi di lavoro sono stati ridotti in reazione alle preoccupazioni connesse alla diffusione del Coronavirus.