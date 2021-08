Microsoft Flight Simulator: quando arriva il World Update sull'Italia? La roadmap di Asobo

Nella roadmap aggiornata sui contenuti in sviluppo per il supporto di Microsoft Flight Simulator, gli studi Asobo forniscono delle prime indicazioni sulle tempistiche di lancio dei prossimi World Update, ivi compreso l'aggiornamento grafico e contenutistico per l'Italia.

Approfittando della pubblicazione del primo hotfix per PC e console dopo l'uscita di Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X/S, la software house francese e la divisione Publishing degli Xbox Game Studios hanno condiviso la scaletta aggiornata dei contenuti sui quali stanno lavorando per rendere ancora più profondo il kolossal aereo della casa di Redmond.

Attraverso la doppia scheda sulla Roadmap di Sviluppo e sul Feedback Snapshot di Flight Simulator aggiornata al 5, infatti, gli studi Asobo riferiscono di aver pianificato per un generico 2022 il lancio di un World Update dedicato, appunto, all'Italia.

Lo sviluppo di questa importante espansione gratuita, però, non è ancora iniziato, di conseguenza è impossibile ricevere una stima più precisa sulle tempistiche di pubblicazione. Tornando alla stretta attualità, il team di Asobo precisa che la presentazione ufficiale del World Update 6 avverrà il 26 agosto e sarà accompagnata da un video gameplay che mostrerà i Paesi interessati da questo aggiornamento, ossia la Germania, l'Austria e la Svizzera.

Nell'attesa di ricevere ulteriori chiarimenti sullo sviluppo dell'espansione gratis che migliorerà l'aspetto delle città, dei monumenti, degli aeroporti e delle aree più iconiche dell'Italia, vi rimandiamo alla nostra recensione di Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X/S.