Microsoft Flight Simulator: quando esce il simulatore di volo su Xbox Series X/S?

Uscito nel corso del 2020 su PC, Microsoft Flight Simulator si è rivelato un enorme successo di critica e pubblico, rimasti colpiti dall'estremo realismo della simulazione di volo e dalla possibilità di viaggiare in ogni parte del mondo grazie a una delle più vaste mappe mai offerte da un videogioco.

Presto anche gli utenti console potranno solcare i cieli a bordo di aerei e velivoli di vario genere. Quando esce Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X/S? Ebbene, il decollo è fissato per il prossimo 27 luglio 2021, data in cui l'opera sarà disponibili per le console next-gen di casa Microsoft. Ma prima di viaggiare attraverso le nuvole è bene avere molto spazio libero all'interno della propria console: il peso dell'installazione di Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X/S è infatti pari a 92,7GB. Trattandosi inoltre di un titolo esclusivamente next-gen (non ci sarà nessuna versione per Xbox One), il titolo firmato Asobo Studio andrà obbligatoriamente installato sull'hard disk interno di Xbox Series X/S o su un'espansione di memoria ufficiale.

Non siamo quindi davanti alla produzione più leggera per le nostre console, ma di certo vale la pena avere tutto lo spazio libero necessario per godersi al meglio questa grande esperienza simulativa: Flight Simulator su Xbox Series X/S sarà bello come su un PC da 3000 dollari, promette Microsoft, assicurando così il massimo della qualità tecnica anche in questa nuova veste.