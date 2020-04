Microsoft Flight Simulator, realismo tra cielo e terra: i nuovi scatti dei giocatori

Mentre i videogiocatori si avventurano tra terra e cielo all'interno di Microsoft Flight Simulator, i velivoli e i panorami visibili dal loro interno continuano a sorprendere il pubblico per il loro incredibile fotorealismo.

In attesa di apprendere quella che sarà la data di uscita dell'ambiziosa produzione di Asobo Studio, gli aspiranti piloti sfruttano il simulatore di volo per raggiungere virtualmente le più disparate destinazioni del pianeta. La bellezza dei panorami osservato all'interno di Microsoft Flight Simulator ha spinto molti utenti a condividere alcuni scatti con la platea videoludica: alcuni di questi ultimi possono essere visionati direttamente in calce a questa news. Tra panorami notturni e diurni, aeroporti e piste di atterraggio, l'iperrealismo grafico del titolo sviluppato da Asobo Studio sembra decisamente intrigante.



Attualmente, Microsoft Flight Simulator è ancora purtroppo privo di una data di uscita specifica: tuttavia, recentemente il team di sviluppo ha reso note alcune importanti informazioni. Innanzitutto, sono stati illustrati quelli che saranno i requisiti PC minimi, consigliati e ideali per Microsoft Flight Simulator. Ma non solo: i ragazzi di Asobo Studio hanno infatti presentato nel dettaglio anche l'insieme delle meccaniche multiplayer di Microsoft Flight Simulator, che consentiranno ai piloti di tutto il mondo di solcare i cieli del simulatore di volo in compagnia.