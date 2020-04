Microsoft Flight Simulator sempre più realistico: spettacolari scenari in nuove immagini

Già nel corso del mese di marzo, il team di Asobo Studio aveva reso disponibili dei notevoli screenshot di Microsoft Flight Simulator: ora, l'ambiziosa produzione è di nuovo protagonista di una spettacolare galleria di immagini.

Visionabili direttamente in calce a questa news, i nuovi scatti immortalati dalla community PC attualmente in volo all'interno dell'Alpha Test del gioco restituiscono il quadro di un progetto che si presenta come graficamente ambizioso, in grado di riproporre molteplici scenari con straordinario realismo. Da viste panoramiche su grandi città a spettacolari angoli del globo, Microsoft Flight Simulator ripropone una notevole ricostruzione degli ambienti di ogni longitudine e latitudine.



Al momento, il titolo di Asobo Studio è ancora purtroppo privo sia di una data sia di una finestra di uscita e non è dunque chiaro quando i giocatori potranno mettere mano alla cloche per librarsi in volo attraverso straordinari panorami digitali. In attesa di maggiori dettagli, tuttavia, le immagini fino ad ora pubblicate offrono sicuramente un interessante antipasto.

In chiusura, ricordiamo che recentemente il team di sviluppo di casa Asobo Studio ha avuto modo di presentare le funzionalità multiplayer di Microsoft Flight Simulator, che offriranno ai piloti virtuali diverse opzioni per dedicarsi al volo in compagnia di altri appassionati videogiocatori.