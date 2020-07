Microsoft Flight Simulator, realtà o finzione? Video gameplay dall'Alpha

Manca ancora un mese al lancio di Microsoft Flight Simulator, ma alcuni fortunati piloti virtuali stanno avendo già l'opportunità volare grazie alla versione Alpha.

Se non siete tra i fortunati ad essere stati selezionati, non temete. Potete ugualmente farvi un'idea sullo stato della simulazione guardando i video gameplay di Microsoft Flight Simulator tratti dalla versione Alpha. Caricati su YouTube dall'utente Ify, ci permettono di dare uno sguardo ai magnifici panorami del gioco, tra cui spicca la ricreazione di New York City. Guardateli anche voi, li abbiamo allegati a questa notizia.

Ricordiamo che i partecipanti all'Alpha potranno prendere parte anche alla Closed Beta di Microsoft Flight Simulator, che prenderà il via il prossimo 30 luglio anticipando l'uscita del gioco vero e proprio, fissato invece per il 18 agosto su PC. Dal 23 luglio verranno tuttavia spediti altri inviti alla Closed Beta, con modalità che saranno presto annunciate. Il titolo di Asobo Studio sarà incluso fin dal day-one nel catalogo di Xbox Game Pess e sarà disponibile all'acquisto in tre differenti edizioni digitali (Standard, Deluxe e Premium) e una mastodontica edizione fisica da 10 dischi.