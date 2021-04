Microsoft Flight Simulator: registrare i voli? Ci pensa un italiano!

Mentre procedono i primi test di Microsoft Flight Simulator su Xbox One, l'avanzato simulatore di volo di casa Microsoft continua ad ospitare su PC una vastissima community di aspiranti piloti.

Tra questi ultimi, troviamo anche chi ha piacere o necessità di registrare i viaggi compiuti attraverso le proprie rotte preferite. Tra semplici e appassionati e content creator sta di conseguenza prendendo piede una produzione italiana. Firmato da Fabio Merlo, FlightControlReplay è uno strumento volto a soddisfare quest'esigenza, proponendo una variegata selezione di strumenti volti a consentire ai giocatori di rivivere una esperienza vissuta in Microsoft Flight Simulator.

Tra le funzionalità caratterizzanti dell'add-on a pagamento troviamo la possibilità di realizzare video compressi in maniera semplice ed intuitiva, la capacità di replicare l'esperienza di volo di Microsoft Flight Simulator da un punto preciso della traversata, il supporto alla Realtà Virtuale e la possibilità di adottare molteplici prospettive da parte della telecamera. Per presentare FlightControlReplay, Fabio Merlo ha pubblicato un breve trailer di presentazione della versione 4.5 del tool, disponibile direttamente in apertura a questa news.

In chiusura, ricordiamo ai viaggiatori che aprile ha portato con sé il World Update 4 di Microsoft Flight Simulator, che ha introdotto gratis nuovi dettagli dedicati a Parigi e Amsterdam.