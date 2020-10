Microsoft Flight Simulator in volo per 10 anni! Asobo al lavoro su nuovo gioco Microsoft

Con sede a Bordeaux, il team francese di Asobo ha di recente portato sul mercato videoludico l'apprezzato Microsoft Flight Simulator, ambizioso simulatore di volo.

Tra centinaia di aeroporti e migliaia di possibili rotte attraverso l'intero globo terracqueo, la produzione sta conoscendo un crescente successo tra la community PC, in attesa che il gioco debutti anche su console Microsoft. Ma nonostante l'immensa portata del progetto, vi sono ulteriori contenuti che gli autori sono desiderosi di introdurre in-game. Un percorso di supporto post-lancio che ha preso il via con l'aggiornamento di Microsoft Flight Simulator a tema Giappone, ma che è destinato a protrarsi a lungo.

Nel corso di un'intervista concessa a La Tribune, in particolare, Sebastian Wloch, CEO e co-fondatore di Asobo, e Martial Bossard, Produttore Esecutivo del nuovo simulatore di volo, hanno offerto in merito alcuni interessanti dettagli. Dopo un processo di sviluppo durato oltre 7 anni e mezzo, riferisce il team Microsoft Flight Simulator ha già venduto più di un milione di copie. Forte del buon riscontro ottenuto e dello sforzo fatto per appendere come gestire la tecnologia cloud i Microsoft Azure e FTech, l'engine della serie Forza utilizzato da Asobo per il simulatore, il team punta a supportare l'esclusiva verdecrociata per almeno 10 anni.



Nel frattempo, le attività del team includono anche due nuovi progetti, uno dei quali realizzato con Focus Home Interactive e un secondo frutto di una ulteriore partnership con Microsoft.