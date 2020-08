Microsoft Flight Simulator riceverà anche l'aeroporto di Reggio Calabria

Manca ormai un solo giorno al lancio di Microsoft Flight Simulator, fissata per domani 18 agosto su PC, via Steam e Microsoft Store. Il lavoro di Asobo Studio non solo promette un elevato grado di fotorealismo, ma anche un quantitativo esorbitante di contenuti in grado di tenere impegnati per lungo tempo tutti gli appassionati dell'aviazione.

Il lancio di domani rappresenta tuttavia solo l'inizio, poiché Microsoft Flight Simulator è destinato ad espandersi ulteriormente in futuro, anche grazie al supporto di sviluppatori terze parti. Sono molteplici le realtà in giro per il mondo già al lavoro su nuovi contenuti come scenari, aeroplani e tecnologie. Tra questi ci sono i ragazzi italiani di Tailstrike, che attraverso la loro pagina Facebook hanno mostrato le prime immagini del loro lavoro, ovvero l'Aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria (LICR), anche conosciuto come Aeroporto dello Stretto. Potete ammirarle anche voi in calce a questa notizia. Gaya Simulations, invece, è al lavoro sugli aeroporti di Vianna e Kos, anch'essi visibili in una serie di immagini.

Microsoft Flight Simulator, ricordiamo, sarà disponibile all'acquisto da domani 18 agosto su PC (via Steam e Microsoft Store) in tre differenti edizioni digitali (Standard, Deluxe e Premium) e una grossa edizione fisica da 10 dischi. Grazie all'elevato numero dei preordini, il gioco occupa le prime posizioni della classifica di Steam già da un bel po' di tempo.