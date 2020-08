Microsoft Flight Simulator ricrea l'Uragano Laura: i fan lo attraversano!

Attraverso la gestione in tempo reale dei dati atmosferici garantita dalla partnership con Meteoblue, il motore grafico di Microsoft Flight Simulator può ricreare l'Uragano Laura e consentire ai più temerari di attraversarne gli immensi fronti temporaleschi creatisi sul Nord America.

La straordinaria accuratezza del sistema meteo di Microsoft Flight Simulator ha infatti spinto molti appassionati a pilotare il proprio aereo verso questa gigantesca massa d'aria vorticante che, proprio come per la sua controparte reale, ha raggiunto il sud degli Stati Uniti e acquisito ulteriore forza diventando un pericoloso uragano di categoria 4.

Sui social e sui principali siti e forum videoludici sono già in molti ad aver offerto la propria "testimonianza" condividendo immagini e video che li ritraggono alle prese con raffiche di vento improvvise, strumentazione in avaria, visibilità azzerata una volta attraversate le nuvole temporalesche e finestrini ghiacciati.

Parallelamenta questo genere di attività, c'è anche chi si è cimentato in una vera e propria caccia all'UFO in Microsoft Flight Simulator sorvolando il Nellis Air Force Range, l'aeroporto collegato alla base supersegreta americana conosciuta come Area 51.