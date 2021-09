Microsoft Flight Simulator: rinviata l'espansione gratis di Top Gun Maverick

Il posticipo della data di uscita di Top Gun: Maverick, seguito del classico del 1986 che vedrà ancora una volta protagonista Tom Cruise, avrà ripercussioni sulla tabella di marcia del supporto post-lancio di Microsoft Flight Simulator: Asobo Studio ha ha infatti deciso di rinviare l'uscita del DLC dedicato al film, annunciato durante l'E3 2021.

"Paramount Pictures ha recentemente posticipato la data di lancio di Top Gun: Maverick al weekend del Memorial Day del 27 maggio 2022. Come abbiamo annunciato precedentemente, l'espansione Top Gun: Maverick per Top Gun verrà lanciata assieme al film. Non vediamo l'ora di svelarvi nuove informazioni in futuro", si legge nel comunicato ufficiale apparso sul sito di Microsoft Flight Simulator.

Effettivamente, avrebbe poco senso lanciare un'espansione dedicata ad un film senza che quest'ultimo sia effettivamente uscito nelle sale. Asobo Studio e Microsoft non si sono sbilanciate circa la data di lancio del DLC gratuito ma, a meno di ulteriori imprevisti, non dovrebbe arrivare più tardi del mese di maggio del prossimo anno. Fino ad allora i piloti virtuali potranno distrarsi con tanti altri aggiornamenti, come il World Update 7 di Microsoft Flight Simulator, che il 7 settembre darà una rinfrescata alla Germania, all'Austria e alla Svizzera, e la modalità Multiplayer prevista nel corso dell'autunno.