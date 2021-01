Microsoft Flight Simulator: ritarda il World Update 3 con il 'nuovo' Regno Unito

Dopo aver festeggiato il matrimonio con Sagard NewGen con la promessa di un'autonomia rafforzata, gli studi Asobo annunciano un lieve ritardo per World Update 3 di Microsoft Flight Simulator in ragione dell'enorme lavoro richiesto nello sviluppo di questo importante aggiornamento gratuito.

Dalle colonne del proprio sito ufficiale, gli autori della software house francese sottolineano infatti come la realizzazione del World Update 3 richiederà uno sforzo ulteriore in funzione dell'integrazione della nuova, gigantesca mole di dati satellitari e di fotogrammetria proveniente dal team di Bing Maps e da Bluesky.

Originariamente previsto per il 26 gennaio, il World Update 3 di Microsoft Flight Simulator dedicato al Regno Unito e all'Irlanda è adesso atteso per la settimana successiva, ossia tra l'1 e il 7 febbraio.

Nell'annunciare questo piccolo ritardo nel lancio del WU3 di Flight Simulator, i ragazzi degli studi Asobo pubblicano delle spettacolari immagini provenienti dalla "nuova" Gran Bretagna e confermano l'arrivo di cinque aeroporti, due sfide di atterraggio inedite e cinque città ricreate da zero con gli ultimi dati di fotogrammetria.

Prima di lasciarvi alle ultime immagini del World Update 3, vi ricordiamo che Microsoft ha da poco discusso delle prospettive future di Flight Simulator su console tra Xbox One e Series X/S.