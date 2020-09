Microsoft Flight Simulator e scenari spettacolari: What a Wonderful World!

Con le tecnologie messe a disposizione da Microsoft, il team di Asobo Studio è riuscito a plasmare un simulatore di volo incredibilmente ambizioso, in grado di regalare grandi inquadrature.

Microsoft Flight Simulator, attualmente disponibile in esclusiva per l'utenza PC, riproduce l'intero globo terrestre, mettendo a disposizione dei giocatori una vasta selezione di velivoli da manovrare. Migliaia gli aeroporti presenti all'interno del titolo, così come sterminati sono i possibili itinerari da compiere a bordo del proprio aeromobile prediletto.

Muoversi all'interno dell'esclusiva Microsoft regala diversi scenari davvero notevoli, siano essi legati a panorami naturali o a contesti urbani. Affascinato dalle possibilità offerte da Microsoft Flight Simulator, un appassionato ha deciso di omaggiare il titolo realizzando un video particolarmente carico di atmosfera. Ad accompagnare il placido alternarsi di panorami spettacolari tratti da Microsoft Flight Simulator, l'utente ha infatti inserito in sottofondo una colonna sonora quantomai adatta, ovvero "What a Wonderful World" di Louis Armstrong. Il risultato finale è decisamente suggestivo, tanto che il filmato non è sfuggito nemmeno all'attenzione di Geoff Keighley!



In chiusura, ricordiamo che il simulatore di Asobo Studio è disponibile anche tramite Xbox Games Pass e che Microsoft Flight Simulator è atteso anche su console Xbox, anche se al momento non è è stata comunicata una data di uscita.