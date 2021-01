Microsoft Flight Simulator, scogliere di Dover e trailer UK: in arrivo Francia e Benelux

In seguito all'annuncio del posticipo del World Update III di Microsoft Flight Simulator, gli sviluppatori di Asobo Team hanno voluto offrire al pubblico di piloti virtuali un nuovo assaggio di Gran Bretagna.

Nel corso di un nuovo Q&A trasmesso in diretta dalla software house, è infatti stato presentato un nuovo trailer dedicato al prossimo aggiornamento in arrivo per l'esclusiva Microsoft. Quest'ultimo, disponibile direttamente in apertura a questa news, consente di dare uno sguardo ad alcuni dei più celebri punti d'interesse delle lande inglesi, tra Stonehenge e le Scogliere di Dover. Non è poi mancato all'appello un volo a bassa quota sulle bellezze di Londra, Buckingham Palace incluso. Al momento, Asobo non si è sbilanciata su quella che sarà esattamente la data di pubblicazione del World Update III, ma ha confermato che il suo esordio è atteso tra il martedì 9 e il giovedì 11 febbraio.



Nel corso dell'appuntamento live, gli sviluppatori hanno inoltre annunciato che il prossimo aggiornamento di Microsoft Flight Simulator porterà i giocatori tra Francia e Benelux, tra gli scenari più suggestivi di Belgio, Olanda e Lussemburgo. Il World Update IV è indicativamente atteso per il mese di marzo. In chiusura, ricordiamo che è attualmente in sviluppo la versione Xbox Series X e Series S di Microsoft Flight Simulator, attesa per l'estate del 2021.