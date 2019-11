Microsoft Flight Simulator: Venezia, Firenze, Napoli e altre città in un video gameplay 4K

La conferenza organizzata da Microsoft in occasione dell'edizione 2019 dell'E3 ha visto il susseguirsi sul palco di diversi annunci. Tra questi, anche il reveal di Microsoft Flight Simulator.

Il simulatore dedicato agli appassionati dei cieli è ritornato a calcare le scene del mondo videoludico molto recentemente. Durante l'Xbox Fan Fest di Londra, la Casa di Redmond ha infatti offerto al pubblico un ulteriore assaggio di quelle che saranno le potenzialità e le caratteristiche della produzione. Un nuovo gameplay trailer di Microsoft Flight Simulator, con risoluzione a 4K, ha infatti celebrato il ritorno della storica serie videoludica.

Proprio dalla manifestazione londinese giunge però un ulteriore contenuto: la redazione di IGN ha infatti avuto modo di pubblicare un video gameplay in 4K e 60 fps di Microsoft Flight Simulator. Con una durata di circa un quarto d'ora, il filmato ci accompagna in un viaggio attraverso i cieli, alla scoperta di nove diverse città. Durante il volo, verranno infatti sorvolate le nostra Venezia, Firenze e Napoli, ma anche Barcellona, Bruxelles, Copenaghen, Southampton o Zurigo. Potete visionare il gameplay direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare?



Nel mese di ottobre, erano stati diffusi ulteriori immagini e video di Microsoft Flight Simulator. Il gioco è ancora privo di una data di lancio precisa: la finestra di lancio è tuttavia stata indicata come corrispondente al 2020.