Microsoft Flight Simulator in spettacolari screenshot: patch in arrivo a breve

Come promesso dagli sviluppatori di Asobo Studio, giungono novità sul prossimo aggiornamento di Microsoft Flight Simulator, alla cui pubblicazione non manca ormai molto.

Tramite una comunicazione ai giocatori, la software house ha infatti confermato che l'update sarà reso disponibile nel corso della prossima settimana. Purtroppo, ancora una volta non è stata indicata una data precisa, ma rassicurazioni ribadiscono che l'attesa è prossima alla conclusione. Le priorità dell'update di Microsoft Flight Simulator, evidenzia Asobo, saranno sostanzialmente due: eliminare i problemi in fase di installazione e ridurre i casi di crash del gioco.

Per ingannare l'attesa che ci separa dall'arrivo dell'aggiornamento, il team di sviluppo ha pubblicato nuovi e impressionanti screenshot di Microsoft Flight Simulator. Gli scatti, realizzati dalla community attiva nei cieli virtuali del titolo, sono davvero notevoli: potete visionarne alcuni esempi direttamente in calce a questa news. Da caldi tramonti a mari tropicali, passando per cieli in tempesta, i piloti di Microsoft Flight Simulator sono pronti a dirigersi ad ogni latitudine e ad attraversare persino gli uragani!



Al momento, il simulatore di volo dall'impianto next gen è disponibile in esclusiva su PC, ma il team ha di recente ribadito che Microsoft Flight Simulator arriverà anche su console Xbox nel corso del prossimo futuro.