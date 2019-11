Microsoft Flight Simulator spicca il volo durante l'X019 con un video gameplay in 4K

Non potendo assolutamente mancare all'appuntamento con l'X019 FanFest, gli aerei di Microsoft Flight Simulator riprendono quota nel corso della manifestazione videoludica organizzata da Microsoft in quel di Londra e si mostrano in un nuovo, spettacolare gameplay trailer in 4K.

Il prossimo atto della storica serie della casa di Redmond promette di offrirci l'esperienza ludica definitiva per quanto concerne le simulazioni di volo, come abbiamo intuito ammirando di recente queste incredibili immagini ingame. Il progetto, infatti, trarrà vantaggio dalle potenzialità cloud di Azure, dalle ultime tecnologie di fotogrammetria e dai dati satellitari più aggiornati per inaugurare la prossima generazione di simulatori di volo.

Gli utenti potranno creare il proprio velivolo, personalizzandone gli interni e modificandone l'assetto per migliorarne l'aerodinamicità e il "feeling di guida" in base alle proprie preferenze. La mole propositata di dati che saranno macinati dal motore grafico del prossimo capitolo di Microsoft Flight Simulator renderà obbligatoria la connessione a internet per gestire le texture, i modelli poligonali, l'IA, il sistema di illuminazione dinamica nel ciclo giorno/notte e la logica ingame attraverso le risorse cloud di Azure.

La commercializzazione di Microsoft Flight Simulator è prevista nel corso del 2020 su PC Windows 10 e Xbox One: il titolo potrà essere scaricato e fruito "gratuitamente" sin dal lancio da tutti gli iscritti a Xbox Game Pass e al nuovo servizio in abbonamento Xbox Game Pass Ultimate.