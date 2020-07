Microsoft Flight Simulator è già primo su Steam seguito da altri giochi Xbox Game Studios

La strategia di Microsoft che punta a coinvolgere il pubblico più ampio possibile indipendentemente dalla piattaforma sembra portare i primi frutti. A poche ore dall'esordio su Steam, Microsoft Flight Simulator è primo in classifica accompagnato a breve distanza da altri tre titoli Xbox Game Studios.

Microsoft Flight Simulator non sarà infatti disponibile solo sul Microsoft Store e su Xbox Game Pass ma anche sulla piattaforma di riferimento dei giocatori PC, ovvero Steam. La scelta di Microsoft di allargare i propri orizzonti verso altri store sembra essere vincente poiché, a poche ore dall'apertura dei preordini, il nuovo Microsoft Flight Simulator regna sulla classifica dei giochi più venduti.



Non solo, il simulatore di volo è seguito a stretto giro da Grounded, produzione minore di Obsidian, e da altri due prodotti usciti dagli Xbox Game Studios come Sea of Thieves al quinto posto e l'immortale Halo: The Master Chief Collection al nono.

Insomma, la visione di Phil Spencer sembra dare i propri frutti e la scelta di coinvolgere quanto più pubblico possibile potrebbe aprire a scenari interessanti. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra prova di Microsoft Flight Simulator a cura di Alessio Ferraiuolo.