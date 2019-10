Microsoft Flight Simulator supporterà il Ray Tracing in tempo reale su PC?

Secondo un recente video pubblicato da IGN USA, Microsoft Flight Simulator supporterà le librerie RTX nel prossimo futuro ma probabilmente non al lancio. La celebre testata internazionale parla anche del possibile supporto per effetti Ray Tracing in tempo reale su piattaforma Windows.

Al momento non ci sono dettagli in merito e il publisher non ha confermato il supporto per questa tecnologia, che appare comunque molto probabile considerando la volontà (dichiarata più volte) di spremere al massimo le potenzialità dei moderni PC e delle piattaforme Xbox.

Il Test Tecnico di Microsoft Flight Simulator è attualmente in corso, la casa di Redmond ha lanciato un Test Alpha che sta coinvolgendo un numero ristretto e selezionato di utenti con l'obiettivo di raccogliere preziosi feedback per ottimizzare e migliorare tutti gli aspetti del progetto.

Microsoft Flight Simulator è attualmente atteso per il 2020 su PC e Xbox One, con ogni probabilità il gioco uscirà anche su Xbox Scarlett, si mormora come gioco di lancio sebbene non ci siano ancora conferme in merito, sebbene i rumor a riguardo appaiano decisamente convincenti, quale miglior momento per lanciare il reboot di un franchise storico se non il lancio di una nuova console?