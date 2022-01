Microsoft Flight Simulator: supporto al DLSS e migliorie al DirectX 12 confermati da Asobo

Importanti novità sul fronte tecnico sono in arrivo per Microsoft Flight Simulator, il celebre simulatori di volo disponibile su PC e Xbox Series X/S. Nel corso di un Q&A live streaming, Asobo Studio ha confermato che prossimamente arriverà il supporto per il DLSS, oltre a sostanziali migliorie per la versione DirectX 12.

Quest'ultimo punto in particolare risulta interessante: il titolo, infatti, è già disponibile in DirectX 12, tuttavia le prestazioni non sono ancora ottimali in termini di frame rate, risultando quindi meno performante rispetto alla DirectX 11 dove invece il gioco dimostra di funzionare in maniera molto più convincente. La conferma dei perfezionamenti per la versione più avanzata è indubbiamente un'ottima notizia, senza dimenticare la novità assoluta rappresentata dal supporto alla tecnologia DLSS di NVIDIA che è prevista per l'appunto solo per DirectX 12.

Attualmente Asobo Studio non ha confermato ufficialmente una data per il debutto degli aggiornamenti tecnici, comunque previsti nei prossimi mesi del 2022. La roadmap di Microsoft Flight Simuator fino a marzo 2022 non cita l'arrivo del DLSS e del DirectX 12 perfezionato, ma non è da escludere che qualche conferma ufficiale possa arrivare nel corso delle prossime settimane. Nel frattempo si attendo l'arrivo dell'aeroporto di Cefalonia in Microsoft Flight Simulator, previsto entro la fine del primo trimestre 2022.