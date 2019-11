Microsoft Flight Simulator: il supporto alla VR ha 'alta priorità' per gli sviluppatori

Lo sviluppatore capo degli studi Asobo, Jörg Neumann, ha discusso con la redazione della testata giornalistica austriaca Der Standard dell'impegno profuso dal suo team nel supporto alla realtà virtuale per l'ambizioso progetto cross-gen di Microsoft Flight Simulator su PC, Xbox One e Xbox Scarlett.

In risposta a chi gli chiede se i ragazzi degli studi Asobo intendono supportare o meno la VR con il loro prossimo simulatore di volo, Neumann spiega che "noi di Asobo abbiamo maturato anni di esperienza con la realtà virtuale, per noi è molto importante. Sappiamo di doverci muovere nel modo giusto e lavorare su di una buona implementazione".

Per raggiungere questi risultati e rendere ancora più immersivo e iper realistico Microsoft Flight Simulator, l'autore di Asobo spiega che "vogliamo trovare una soluzione soddisfacente per la VR, ad esempio tagliando la cabina di guida dalla visuale e dal resto del mondo per farvi muovere liberamente senza essere abbagliati da luci improvvise o cose simili. Abbiamo già iniziato a lavorare su questi aspetti VR, ma vogliamo farlo nel modo giusto".

L'uscita del simulatore di volo della casa di Redmond è attesa nel 2020, ma non sappiamo se il supporto alla VR sarà implementato sin dal lancio del titolo, un dubbio che riguarda anche il supporto al Ray Tracing su PC: nel frattempo, vi lasciamo in compagnia di questo video gameplay in 4K di Microsoft Flight Simulator.