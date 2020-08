Microsoft Flight Simulator: gli sviluppatori rassicurano, la versione per Xbox arriverà

All'indomani del grande successo di pubblico e critica registrato da Microsoft Flight Simulator gli sviluppatori sono tornati a parlare delle versioni per console del famoso simulatore, confermandone l'arrivo su Xbox One e su Xbox Series X.

Sebbene Microsoft abbia già in precedenza rassicurato i fan sull'arrivo del nuovo simulatore di volo su console, senza tuttavia fornire alcun dettaglio sulle tempistiche di lancio, gli sviluppatori di Asobo Studio sono tornati sull'argomento durante il tradizionale podcast di Major Nelson. In particolare nel corso dello streaming Jorg Neumann, responsabile di Microsoft Flight Simulator, ha sottolineato come i lavori sulle versioni per console stiano procedendo a ritmo spedito: "Siamo impegnati ad arrivare su Xbox e stiamo lavorando duramente per far si che ciò accada. Non abbiamo ancora una timeline definita ma stiamo procedendo a tutta velocità". Major Nelson ha poi sottolineato come la versione per PC di Flight Simulator sia già compatibile con il controller Xbox, commento seguito dalla replica di Neumann che ha definito l'esperienza con un controller tradizionale come "totalmente realizzabile".

In attesa di saperne di più sulle versioni per Xbox One e Xbox Series X, Asobo si prepara al primo aggiornamento ufficiale per Microsoft Flight Simulator la cui data di uscita sarà comunicata giovedì 27 agosto.