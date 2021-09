Microsoft Flight Simulator: tanti timoni e pedali in arrivo su PC e Xbox Series X/S

"Volati" a San Diego per presenziare al FlightSimExpo 2021, i rappresentanti delle maggiori aziende produttrici di accessori e periferiche per appassionati di simulatori aerei hanno mostrato i nuovi modelli di timoni, pedali e joystick HOTAS "a tema" da utilizzare in Microsoft Flight Simulator su PC e Xbox Series X/S.

Negli stand approntati nella fiera californiana è stato possibile ammirare le nuove periferiche per patiti di esperienze simulative di Thrustmaster e Honeycomb Aeronautical. Nel primo caso, si tratterrà di una replica fedele del timone e della pedaliera del Boeing 787 Dreamliner, con tanto di meccanismo per la gestione automatica della rotta, una struttura interna in metallo e una valvola a farfalla separata.

Al dispositivo ipertecnologico e su licenza della Boeing di Thrustmaster, Honeycomb Aeronautical risponde con la nuova linea di Alpha Flight Controls XPC, una serie di strumentazioni modulari per trasformare la propria postazione da gaming in una vera e propria cabina di pilotaggio per aerei di linea o da turismo. La lina XPC di Honeycomb comprende il timone, il joystick HOTAS, la pedaliera e il quadro strumentale accessorio: ciascun sistema supporterà sia la versione originaria del kolossal aereo degli studi Asobo che la nuova versione di Flight Simulator su Xbox Series X/S.

Per i piloti in erba che stanno sfrecciando sui cieli virtuali di Flight Simulator su console, Honeycomb propone anche l'Xbox Hub, un dispositivo che consente l'utilizzo su Xbox Series X del quadrante Bravo Throttle, i pedali Logitech Flight Rudder e il quadrante Flight Throttle. Anche Turtle Beach, da par suo, si affaccia al FlightSimExpo per ricordare ai fan che, entro breve, è prevista la commercializzazione del sistema avanzato di controlli di volo VelocityOne, caratterizzato da un pannello di visualizzazione integrato e configurabile dall'utente. Tutti i joystick, timoni, pedaliere e quadri strumentali presentati all'evento di San Diego verranno lanciati tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022.