Microsoft Flight Simulator: un trailer svela l'arrivo della versione Xbox Series X|S

Tra gli annunci a tema Microsoft sul palco dei The Game Awards 2020 non troviamo solo il nuovo Perfect Dark in sviluppo presso il team The Initiative ma anche la versione console di Flight Simulator.

Sulle note di What A Wonderful World di Louis Armstrong, il nuovo trailer del simulatore di volo del colosso di Redmond ci mostra una serie di paesaggi che si possono sorvolare direttamente nel gioco per poi svelare l'arrivo del prodotto anche su Xbox Series X e Xbox Series S nel corso della prossima estate. Questo significa che tra qualche mese anche i neopossessori delle console di nuova generazione Microsoft potranno dilettarsi con l'ormai celebre simulatore che include ogni singolo aeroporto del mondo e permette di volare su qualsiasi paese grazie ad una mappa incredibilmente dettagliata del nostro pianeta e ricostruita tramite l'aiuto dell'intelligenza artificiale.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che Microsoft Flight Simulator in versione Xbox Series X|S sarà disponibile sin dall'uscita nel catalogo di Xbox Game Pass e quindi tutti gli abbonati al servizio potranno scaricarlo senza costi aggiuntivi.

Sapevate che il supporto alla Realtà Virtuale in Microsoft Flight Simulator è dietro l'angolo?