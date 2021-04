Microsoft Flight Simulator: l'ultima mod gratis aggiunge la guida con le auto

Chi lo dice che in Microsoft Flight Simulator ci si può divertire solo pilotando gli aerei? Un originale modder del kolossal simulativo degli studi Asobo e degli Xbox Game Studios ha ben pensato di realizzare un'espansione fan made, e rigorosamente gratuita, che consente agli utenti di guidare le auto.

L'artefice di questo lavoro amatoriale è l'appassionato conosciuto come MrFace: il programmatore dilettante ha preso spunto dal lavoro svolto su una precedente mod di Flight Simulator X per ricostruirne l'esperienza e dare l'opportunità ai giocatori di esplorare liberamente la mappa di gioco che, è bene precisarlo, ricrea la Terra a grandezza naturale e in maniera fotorealistica.

L'espansione è scaricabile liberamente dalle pagine del portale Flightsim.to: per il momento, la mod riproduce una sola auto, la Mitsubishi Pajero, ma vanta due livree per i servizi di supporto e di polizia aeroportuale e, ultima ma decisamente non per ordine di importanza, la completa ricostruzione degli interni del veicolo, con annesse animazioni e funzioni della telecamera per la guida in prima persona.

In cima alla notizia trovate il video realizzato dal giornalista di Twinfinite Giuseppe Nelva che testimonia la bontà di questa mod. L'espansione fan made con le auto è però solo l'ultima delle novità legate al simulatore aereo della casa di Redmond: anche in vista dell'arrivo in estate su Xbox Series X/S, il team Asobo ha pubblicato a metà marzo una patch che ha raddoppiato le performance di Flight Simulator.