Microsoft Flight Simulator, update disponibile: migliori performance e molto altro

Come promesso nel corso delle ultime settimane, il team di Asobo ha finalmente reso disponibile un nuovo aggiornamento per Microsoft Flight Simulator, che introduce una notevole serie di migliorie.

In particolare, l'ambizioso simulatore di volo accoglie diversi rafforzamenti sul fronte delle performance PC. Tra questi ultimi, possiamo citare miglioramenti relativi ai tempi richieste dalla schermate di caricamento del gioco e la riduzione dell'impatto sulla CPU delle scene ambientate presso gli aeroporti. Non mancano inoltre all'appello miglioramenti sul fronte delle risorse richieste alla GPU e miglioramenti nella gestione dell'utilizzo della memoria.



Ma non è tutto: con la patch 1.8.3.0, Asobo apporta modifiche volte a migliorare l'esperienza con l'interfaccia utente, tra cui l'introduzione di diversi filtri e l'affinamento del supporto alla navigazione tra i menu tramite controller. Altri miglioramenti sono stati inoltre dedicati all'aerodinamica e al sistema di navigazione di moltissimi velivoli. Infine, segnaliamo il miglioramento di supporti ai server riservati al comparto multigiocatore.

Microsoft Flight Simulator ha superato il milione di giocatore: l'aggiornamento 1.8.3.0 è ora disponibile per il download, sia su Windows Store sia su Steam. Ricordiamo che Asobo ha già confermato l'arrivo del gioco su console Xbox, ma in merito alla finestra di lancio non sono ancora stati offerti dettagli precisi.