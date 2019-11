Microsoft Flight Simulator: un video mostra le funzionalità delle cabine di pilotaggio

Microsoft Flight Simulator ha mostrato una grafica assolutamente eccezionale per quanto riguarda i modelli e gli scenari da sorvolare. Nel nuovo episodio delle Feature Discovery Series Ep.4 gli sviluppatori hanno mostrato tutte le caratteristiche delle cabine di pilotaggio (Cockpits).

Il video mostra tutta la bellezza delle cockpit di Microsoft Flight Simulator e ne evidenzia le caratteristiche più innovative. Le cabine di pilotaggio sono state realizzate utilizzando un motore di gioco completamente nuovo, chiamato Glass Cockpit. L'ingegnere informatico Martial Bossard spiega come sono stati costruiti i modelli e ci guida attraverso tutti gli strumenti delle varie cabine in cui il livello della simulazione appare in tutta la sua grandezza: sistemi elettrici, pressione dell'olio, ogni parametro è stato riprodotto nel dettaglio, tutti i touchscreen dell'abitacolo e tutti i controlli analogici possono essere pienamente utilizzati. Ovviamente le procedure di pre-volo possono essere completamente automatizzate ma le configurazioni manuali potrebbero regalare una vera e propria esperienza, specialmente se si possiede un visore VR.

Nel precedente episodio erano state sottolineate tutte le simulazioni sull'aerodinamica. Gli sviluppatori di Asobo hanno poi parlato del Ray Tracing, della scalabilità e della versione per Xbox Scarlett.