Microsoft Flight Simulator, Video Recensione 4K e primi voti: il gioco prende il volo!

Con la data di uscita di Microsoft Flight Simulator ormai prossima, la critica videoludica internazionale condivide i propri giudizi sull'ambizioso simulatore di volo.

Sviluppato da Asobo, il progetto ha richiesto un notevole sforzo produttivo, che ha visto il team cimentarsi con la creazione di velivoli, città e letteralmente migliaia di aeroporti. Dopo una lunga fase di test, Microsoft Flight Simulator è finalmente pronto a decollare: ma quale è stato il risultato finale conseguito dalla software house? Ebbene, le prime recensioni del simulatore dipingono il quadro di un'accoglienza carica di entusiasmo da parte della stampa videoludica.

Su Metacritic, noto aggregatore di votazioni, Microsoft Flight Simulator presenta un Metascore pari a 94/100. Nel momento in cui scriviamo, le recensioni conteggiate dal portale sono diciotto: i giudizi offerti sono tutti positivi, con il più "severo" che si colloca su di un 87/100, unica votazione al di sotto del 90/100. Presenti diversi perfect score per il simulatore, che incassa al momento sei 100/100. La maggior parte delle testate assegna un giudizio pari o prossimo al 90/100.



Sulle nostre pagine potete ovviamente già trovare la Recensione di Microsoft Flight Simulator, a cura di Alessio Ferraiuolo. Non poteva però mancare l'ormai tradizionale Video Recensione in 4K: potete trovarla in apertura a questa news o, in alternativa, sul Canale YouTube di Everyeye. Buona visione!