Microsoft Flight Simulator vola sempre più alto: raggiunti i 10 milioni di giocatori

Dal suo originale debutto su PC nel 2020, Microsoft Flight Simulator ha ottenuto grandissimi consensi di critica e pubblico, rivelandosi uno dei migliori simulatori di volo mai realizzati. Le grandi qualità dell'opera sviluppata da Asobo Studio sono state poi confermate anche dalla successiva uscita nel 2021 su Xbox Series X/S.

La nostra recensione di Microsoft Flight Simulator per Xbox Series X riassume nel dettaglio tutte le notevoli qualità del titolo in esclusiva Microsoft, che a distanza di due anni dall'arrivo sul mercato continua a togliersi grandi soddisfazioni. Attraverso un post sul sito ufficiale Xbox, Microsoft rivela che il gioco ha superato quota 10 milioni di giocatori, ringraziando tutti i fan per il notevole supporto dimostrato nel corso del tempo.

Per l'occasione vengono anche rivelate ulteriori, impressionanti statistiche relative all'ultimo Flight Simulator. Nello specifico, all'interno del gioco:

Sono stati effettuati 500 milioni di voli

Si sono percorse 40 miliardi di miglia

E' stato percorso l'equivalente di 10 milioni di viaggi attorno la Terra

E' stato percorso l'equivalente di 200 viaggi dalla Terra al Sole

E come se non bastasse, Microsoft conferma di avere numerosi piani per il 2023: pur senza rivelare dettagli precisi, è altamente probabile che l'esperienza offerta dal simulatore di volo sia destinata ad arricchirsi con diversi contenuti inediti nel corso del prossimo anno, pertanto non resta che attendere novità nel prossimo futuro.

La qualità del titolo è tale che Phil Spencer non credeva che Microsoft Flight Simulator girasse in tempo reale, ad ulteriore testimonianza dell'imponente lavoro effettuato da Asobo Studio.