Microsoft Flight Simulator: si vola in Australia con il nuovo aggiornamento World Update 7

Si vola in Australia con Microsoft Flight Simulator, in queste ore è iniziato il rollout dell'aggiornamento World Update 7 che migliora la riproduzione di alcun zone del continente, oltre ad includere quattro nuovi aeroporti e altre interessanti novità.

L'update introduce quattro aeroporti costruiti da zero (YLRE – Longreach, YMBT – Mount Beauty, YPBO – Paraburdoo e YSHL – Shellharbour), sei voli turistici (Gold Coast, Sydney, Perth, Darwin, Melbourne e Uluru-Kata Tjuta National Park), sei Bush Trip (Tasmania, Southeastern Australia, Sea to Desert, Great Barrier Reef e Northwestern Kimberly Coast) e infine è stata aggiunta la fotogrammetria a ben undici diverse città:

Adelaide

Perth

Hobart

Cairns

Darwin

Sydney

Melbourne

Brisbane

Townsville

Bunbury

Mackay

Il World Update 7 di Microsoft Flight Simulator è disponibile da oggi per il download, ricordiamo che il Sim Update VIII arriverà invece il 22 febbraio insieme all'aggiornamento Famous Flyer I: Antonov AN-2 mentre in primavera arriverà una ulteriore grande espansione con il World Update III previsto entro la fine del mese di marzo, i contenuti però non sono stati resi noti.

Asobo sta supportando Microsoft Flight Simulator con tanti nuovi contenuti e aggiornamenti che espandono la mappa, aggiungono nuovi velivoli e modalità di gioco, al momento è stata resa nota la roadmap di Microsoft Flight Simulator fino a marzo e non è ancora chiaro quali saranno le novità in arrivo durante la primavera e nei mesi successivi, sicuramente lo studio aggiornerà la community appena possibile.