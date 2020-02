Microsoft Flight Simulator vola verso la nextgen con nuovi video gameplay

Lo youtuber Jose Carlos sta partecipando alla fase di Alpha testing di Microsoft Flight Simulator e, in barba ad ogni accordo di non divulgazione siglato con la casa di Redmond, ha pubblicato oltre mezz'ora di scene di gameplay tratte dall'ambizioso simulatore di Asobo.

Il doppio video di gioco propostoci dal creatore di contenuti su YouTube ci permette di apprezzare l'incredibile scalabilità del motore grafico di Microsoft Flight Simulator e gli sforzi profusi da Asobo, di concerto con gli Xbox Game Studios, per ricreare l'intera superficie della Terra e il modello fisico che gestirà l'atmosfera.

Sulla scorta del lavoro svolto da Asobo e da Microsoft, l'azienda americana punta a ricreare un modello open source del pianeta entro i prossimi cinque anni: sotto il profilo squisitamente videoludico, i nuovi filmati ci offrono una visione d'insieme dell'interfaccia, dei controlli, dei velivoli da pilotare e della loro aerodinamica. Non mancano nemmeno dei frangenti ingame in cui è possibile osservare le modifiche al comportamento degli aerei durante una tempesta.

L'uscita di Microsoft Flight Simulator dovrebbe avvenire nella seconda metà del 2020 su PC e, si presume, Xbox One, con lancio successivo su Xbox Series X e supporto al Ray Tracing. In ogni caso, il titolo sarà gratis per gli iscritti a Xbox Game Pass e potrà essere fruito anche su sistemi mobile grazie alla tecnologia cloud di Microsoft Azure.