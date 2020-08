Microsoft Flight Simulator vola su PC: il video di lancio mostra le isole del Pacifico

Nel festeggiare l'uscita di Microsoft Flight Simulator e i voti stellari delle prime recensioni, gli studi Asobo confezionano un video che ci porta in Oceania per ammirare i paesaggi da sogni dell'Australia e delle isole del Pacifico.

Il trailer "Around the World", presumibilmente il primo di una lunga serie, offre agli sviluppatori francesi l'opportunità di fare sfoggio del lavoro svolto insieme agli Xbox Game Studios per ricreare l'intera superficie terrestre con un livello di dettaglio che definire fotorealistico sarebbe quasi offensivo, considerando l'impiego delle tecniche di fotogrammetria più evolute e, soprattutto, dell'enorme mole di dati garantita dai server di Azure e dalle collaborazioni con le aziende più importanti dell'aeronautica civile.

Dalle Pitcairn all'isola di Bora Bora, passando per le Samoa polinesiane e la vista mozzafiato delle città di Sydney e Wellington, il video datoci in pasto dagli autori di A Plague Tale Innocence è una vera manna per chi, superata la fase di addestramento iniziale Microsoft Flight Simulator, è alla ricerca di scenari da sogno verso cui fare rotta ai comandi del proprio velivolo.

Prima di lasciarvi al trailer di cui sopra, ricordiamo a chi ci segue che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Microsoft Flight Simulator, con tutte le considerazioni e le analisi di Alessio Ferraiuolo su questo straordinario progetto dall'anima nextgen.