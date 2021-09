Microsoft Flight Simulator: si vola dentro un tunnel con la nuova sfida estrema!

Traendo ispirazione dall'ultima, incredibile impresa compiuta dall'aviatore italiano Dario Costa che è riuscito a sfrecciare sotto una galleria con il suo aereo, i giocatori di Microsoft Flight Simulator possono tentare un'acrobazia analoga standosene comodamente seduti davanti alla propria postazione PC.

Se desiderate emulare le gesta di Costa che sono valse al pilota della Red Bull il nuovo Guinness World Record, vi basta scaricare l'ultima espansione gratuita sviluppata da Simulacion Extrema come parte a se stante del pacchetto di contenuti premium per l'aeroporto di Amami.

L'add-on in questione, per il momento, è disponibile solo nella versione PC di Flight Simulator in funzione dei passaggi da compiere per effettuarne l'installazione manuale nella cartella Community. Una volta completato il download e l'installazione, il DLC gratuito aggiunge una rappresentazione digitale dei tunnel di Catalca nei pressi della pista da richiamare ingame digitando il codice LTTC.

I tunnel proposto da Simulacion Extrema vantano anche una rappresentazione grafica dell'illuminazione interna e una ricostruzione fedele del sistema di collisione delle pareti, da qui l'interesse alimentato negli appassionati che, in questi giorni, stanno organizzando delle sfide per decretare il pilota digitale più agile del mondo. Prima di lasciarvi al video in apertura, vi ricordiamo che Microsoft Flight Simulator ha da poco ricevuto il World Update 6 su Germania Austria e Svizzera, con tantissime migliorie grafiche e aggiunte per i luoghi più caratteristici dei tre Paesi del Centro Europa interessati dall'espansione gratuita su PC e Xbox Series X/S.