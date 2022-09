Microsoft Flight Simulator: in volo sul Canada con il World Update 11

Dopo aver annunciato la data di Flight Simulator 40th Anniversary, lo studio Asobo e la divisione Publishing degli Xbox Game Studios ci portano in volo sul Canada per celebrare il lancio del World Update 11 del kolossal aereo su PC, Xbox Series X/S e Game Pass.

Il nuovo update gratuito di Microsoft Flight Simulator 'rifà il look' al Canada, integrando i dati satellitari più aggiornati e un'infinità di migliorie, su tutte le ricostruzioni in fotogrammetria di 12 aree urbane e di 87 punti di interesse (naturali e non).

Sul fronte contenutistico è poi importante segnalare l'aggiunta di 5 aeroporti sviluppati "a mano" dagli autori dello studio Asobo, come l'aeroporto regionale di Castlegar/West Kootenay, l'aeroporto internazionale Vittoria e l'aeroporto Cambpell River sull'isola di Vancouver. A completare il pacchetto ci pensano tre viaggi turistici, tre sfide di atterraggio e tre voli di scoperta sui cieli di Vancouver, Montreal e Toronto.

Prima di lasciarvi alle immagini e al video di presentazione del World Update 11, vi consigliamo di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro approfondimento in giro per l'Italia con Microsoft Flight Simulator tra monti, stadi e i tanti punti di interesse introdotti dal team Asobo con l'Update 9 disponibile da metà 2022.