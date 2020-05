Microsoft Flight Simulator: in volo sul Monte Fuji nelle nuove immagini

A una settimana esatta dalla pubblicazione delle ultime immagini di Microsoft Flight Simulator indistinguibili dalla realtà, i fortunati partecipanti alla fase di Alpha test del kolossal simulativo di Microsoft pubblicano una nuova serie di scatti ingame.

L'ultima infornata di immagini ci porta in volo sul Monte Fuji e sui cieli di diverse altre località, il tutto per rappresentare a schermo l'incredibile livello di realismo a cui sono giunti gli autori degli studi Asobo attingendo alle tecnologie di fotogrammetria messe a disposizione da Microsoft Azure.

Oltre al monte più iconico del Giappone, in questi scatti possiamo intravedere le luci dell'aeroporto di Salt Lake City, le sterminate foreste di conifere dell'Alaska e la meno pittoresca (ma comunque estremamente realistica) pista d'atterraggio dell'aeroporto di Birmingham nel bel mezzo di un acquazzone. Le meccaniche di gameplay di Microsoft Flight Simulator, infatti, trarranno vantaggio dalle risorse computazionali accessibili attraverso i server in remoto della casa di Redmond per gestire elementi come l'aerodinamica, il flusso dei venti, la fisica e l'intelligenza artificiale su cui si baserà il sistema di meteo dinamico.

Anche per questo, non mancano nemmeno le immagini che ritraggono nel dettaglio le livree di alcuni tra i mezzi che avremo modo di pilotare una volta che il titolo raggiungerà la sua versione finale a fine 2020 su PC, Xbox Series X e, supponiamo, Xbox One.