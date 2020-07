Microsoft Flight Simulator in volo: nuove immagini iperrealistiche dal mondo di gioco

In attesa di scoprire il periodo in cui la versione definitiva del gioco vedrà la luce sul mercato videoludico, il team di sviluppo di Microsoft Fligt Simulator consente al pubblico di dare un ulteriore sguardo all'ambiziosa produzione.

Tramite un nuovo aggiornamento pubblicato sul sito ufficiale del simulatore di volo sono infatti state diffuse nuove immagini del gioco, immortalate dai numerosi utenti attualmente impegnati nella fase di test delle potenzialità di Microsoft Flight Simulator. Nel corso degli ultimi mesi, il titolo di Asobo ha abituato gli appassionati ad un elevatissimo livello di qualità grafica e di livello di dettaglio. Non si smentisce in questa senso nemmeno questa nuova tornata di scatti, che potete visionare direttamente in calce a questa news: cosa ne ve pare?



L'iperrealismo di Microsoft Flight Simulator si mostra in azione sia nei paesaggi ricostruiti nel gioco e ricreati con grande fedeltà sia nei dettagli legati alla struttura e all'estetica degli aeromobili coi quali sarà possibile solcare i cieli di questa nuova esclusiva della Casa di Redmond. Tra gli elementi che il team di sviluppo ha inoltre voluto ricreare con particolare fedeltà troviamo inoltre gli aeroporti di Microsoft Flight Simulator, che saranno presenti nella versione definitiva del gioco in un numero davvero impressionante.