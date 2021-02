Microsoft Flight Simulator: in volo sul 'nuovo' Regno Unito col video del World Update 3

In attesa dell'arrivo del "restyling grafico" di Francia e Benelux in Flight Simulator, gli studi Asobo e Microsoft pubblicano l'atteso World Update 3 che migliora sensibilmente gli scenari digitali del Regno Unito e dell'Irlanda da sorvolare nella loro apprezzata simulazione aerea.

Il filmato confezionato dalla software house francese e dalla divisione Publishing degli Xbox Game Studios riflette l'enorme sforzo profuso nell'integrazione della mole di dati satellitari e di fotogrammetria raccolti da Bing Maps e Bluesky.

La complessità di questo lavoro è testimoniata dai ritardi del World Update 3 di Flight Simulator e dall'eccezionale livello di dettaglio raggiunto, con ambientazioni iper realistiche sia per gli scenari naturali che per le aree metropolitane della Gran Bretagna e dell'Irlanda.

Tra i tanti punti di interesse ricostruiti con le ultime tecniche di fotogrammetria digitale che potremo sorvolare una volta installato il WU3 di Microsoft Flight Simulator, il video di lancio dell'update mostra le scogliere di Dover, il complesso megalitico di Stonehenge, la Cattedrale di Canterbury, gli stadi Stamford Bridge ed Anfield, il Castello di Windsor e il Castello di Loch Leven che si affaccia su Loch Ness.

Prima di lasciarvi al video del World Update 3, vi ricordiamo che la versione Xbox Series X/S di Flight Simulator arriverà in estate e, come per l'edizione PC Windows 10, sarà fruibile "gratuitamente" dagli utenti iscritti a Xbox Game Pass.