Microsoft Flight Simulator in VR: il supporto alla Realtà Virtuale è dietro l'angolo

I ragazzi di Asobo Studio sono stati di parola e hanno confermato che l'atteso supporto alla Realtà Virtuale di Microsoft Flight Simulator verrà aggiunto il prossimo 22 dicembre come parte di un aggiornamento gratuito.

In un botta e risposta su Twitch, gli sviluppatori hanno confermato che saranno supportati tutti i principali headset per PC, tra cui gli immancabili visori di Oculus e Valve. Hanno inoltre aggiunto che il trattamento in Realtà Virtuale verrà applicato a tutti gli aspetti della produzione, quindi sia al gameplay vero e proprio, sia ai menu di gioco, per garantire la massima immersività nel corso dell'intera esperienza simulativa.

Microsoft Flight Simulator è reduce dal World Update 2, che lo scorso 24 novembre ha dato una rinfrescata al territorio degli Stati Uniti d'America. Le meraviglie geologiche del grande paese nordamericano, dal Grand Canyon alla Monument Valley, sono diventate ancora più belle da vedere, esattamente come la diga di Hoover e gli aeroporti di Atlanta, Dallas/Fort Worth, Friday Harbor e New York Stewart. Il futuro di Microsoft Flight Simulator appare altrettanto roseo: dopo l'aggiornamento del 22 dicembre che aggiungerà il supporto alla Realtà Virtuale, sono già previsti gli update del 26 gennaio, che migliorerà ulteriormente la resa visiva del Regno Unito, e del 23 febbraio, ancora avvolto nel mistero. Inoltre, possiamo già anticiparvi che nel 2022 arriveranno anche gli elicotteri!