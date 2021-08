Microsoft Flight Simulator: il World Update 6 si mostra in 4K; multiplayer in autunno

Asobo Studio ha approfittato del palcoscenico digitale dell'Xbox Games Showcase @ Gamescom 2021 per mostrarci le novità del'World Update 6 di Microsoft Flight Simulator, inizialmente previsto per oggi 24 agosto e poi rinviato al 7 settembre.

Il trailer in 4K che abbiamo allegato in cima a questa notizia ci permette di ammirare in anteprima i corposi miglioramenti che verranno apportati alla Germania, all'Austria e alla Svizzera, che grazie al World Update 6 (gratis per tutti i giocatori) beneficeranno di cieli più dettagliati, elevation maps in alta risoluzione e una serie di nuove città interamente riprodotte in 3D, tra cui Basilea in Svizzera, e Graz e Vienna in Austria. Gli sviluppatori hanno anche modellato a mano oltre 100 luoghi famosi (POI) e diversi aeroporti come quelli di Stoccarda, Klagenfurt, Lubecca e St. Gallen.

Il capo del progetto Microsoft Flight Simulator, Jorg Neumann, ha inoltre anticipato l'arrivo di una serie di nuovi contenuti, i cosiddetti Local Legends, degli aerei particolarmente famosi in determinate regioni del mondo. Assieme al World Update 6 arriverà il Junkers JU-52 (14,99 dollari), un celebre aeroplano tedesco del 1930, mentre a novembre toccherà al Volocopter.

Infine, Neumann ha anticipato l'arrivo della modalità competitiva multiplayer Reno Air Races, che in collaborazione con STIHL National Championship Air Races porterà in Microsoft Flight Simulator la celebre competizione che vede sfidarsi aeroplani capaci di raggiungere gli 800 chilometri orari. Il Reno Air Races Expansion Pack, una novità assoluta per il simulatore, arriverà in autunno.