Microsoft Flight Simulator: il World Update 6 è stato rinviato, ecco la nuova data

Nell'ultimo aggiornamento sullo sviluppo di Microsoft Flight Simulator, il team di Asobo Studio ha annunciato il rinvio dell'atteso World Update 6 che farà quindi il suo esordio all'inizio del mese di Settembre.

Inizialmente previsto per il prossimo 24 agosto, il World Update 6 introdurrà nel celebre simulatore targato Microsoft degli aggiornamenti specifici per la Germania, l'Austria e la Svizzera. Gli sviluppatori di Asobo hanno però deciso di rinviare il pacchetto a causa di alcuni problemi tecnici: "Per garantire che il World Update 6 raggiunga un livello di qualità molto elevato, abbiamo deciso di posticipare la data di uscita al 7 settembre. Siamo molto entusiasti di questo aggiornamento perché presenta molti miglioramenti alla regione, tra cui nuove piste e mappe, città fotogrammetriche, 4 aeroporti, quasi 100 POI, nuove sfide di atterraggio e tour naturalistici. Ci sono molti contenuti e vogliamo assicurarci che sarà fantastico".

Il post del team di sviluppo prosegue con alcuni dettagli sulle migliorie che verranno implementate e con una roadmap aggiornata sui prossimi update in arrivo: tra i contenuti più attesi spiccano la modalità cooperativa e l'introduzione degli elicotteri, il tutto previsto per il 2022. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Microsoft Flight Simulator.