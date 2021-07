Microsoft Flight Simulator per Xbox Series X: guida alle luci del velivolo

Se siete appassionati di simulatori di volo, l'ultimo Microsoft Flight Simulator non vi lascerà di certo delusi. Il realismo che raggiunge è tale che, se ne avete voglia, potete tranquillamente far finta di gestire nei minimi dettagli perfino le luci del vostro aereo.

La gestione delle diverse tipologie di luci presenti su un aeromobile è, molto spesso, sottovalutata dai piloti virtuali. Esiste tuta una regolamentazione specifica al riguardo, perché i piloti (veri e non) devono sapere quali accendere e quali spegnere, ma, soprattutto, quando farlo e perché.

Una corretta gestione delle tante luci aumenterà notevolmente l'immedesimazione offerta dall'ultimo titolo della serie Microsoft Flight Simulator, già elevata grazie all'incredibile grafica di Flight Simulator su Xbox Series X. Non indugiamo oltre dunque, passiamo a una lista completa delle luci disponibili sui velivoli e all'analisi delle loro diverse funzioni.

Gestire le luci dell'aereo

Cominciamo elencandole tutte:

NAV/POS (Navigation/Position) - Luci di Navigazione

BCN (Beacon) - Luci Anticollisione

TAXI (Taxi) - Luci di Rullaggio

STRB (Strobo) - Luci Stroboscopiche

LAND (Landing) - Luci Atterraggio

LOGO (Logo) - Luci Logo compagnia

RWY Turn off (Runway Turn Off) - Luci Pista o di svolta

WING (Wings) - Luci Alari

Wheel Well (Wheel Well Lights) - Luci delle Ruote

Abbiamo indicato a sinistra il tipo di luci, abbreviate in inglese esattamente come le vedete in gioco sui comandi di cabina, mentre a destra la traduzione in italiano, per cominciare a comprenderne la funzione. Tenete presente che alcune di queste luci non ci sono sugli aerei più piccoli, mentre le troverete tutte a bordo di un aereo di linea. Lo scopo delle varie luci è sempre lo stesso, a prescindere dal modello del velivolo che state pilotando, e potremmo dire che esse assolvono l'importante funzione di consentire ai piloti e al personale esterno (altri piloti o personale di terra) di vedere e farsi vedere.

Luci Nav - Navigazione

Sono obbligatorie su tutti gli aeromobili, devono essere accese nel momento in cui il pilota avvia l'alimentazione elettrica dell'aereo, per essere spente soltanto al termine del parcheggio. Lo scopo delle luci di navigazione è quello di aumentare la visibilità esterna dell'aereo e indicarne le dimensioni. Sono posizionate all'estremità delle ali, sull'estremità posteriore della fusoliera e sulla "pancia".

Luci BCN - Beacon

Chiamate anche Anticollisione, sono ruotanti e intermittenti (al contrario delle Nav che sono fisse e continue), posizionate al centro della fusoliera. Vanno accese appena prima dell'avviamento dei motori e spente appena dopo lo spegnimento degli stessi. Indicano che tra breve i motori saranno accesi e quindi il personale di terra deve sgomberare l'area.

Luci Taxi - Rullaggio

Si trovano sul carrello anteriore o nella parte anteriore della fusoliera ed emettono un fascio di luce bianco continuo. Devono essere sempre accese nelle fasi a terra, sia di giorno che di notte, e vengono spente quando l'aereo mantiene la posizione, quando entra in pista (cioè sta per decollare) e quando sta accedendo all'area parcheggio. La loro funzione è illuminare la via di rullaggio.

Luci STRB - Stroboscopiche

Si tratta di luci bianche ad elevata intensità, intermittenti, che servono per rendere l'aereo visibile nelle ore notturne. In genere sono piazzate accanto a quelle di navigazione e vanno accese in fase di decollo (entrando in pista), per essere spente dal pilota soltanto quando si lascia la pista di atterraggio. A terra nelle altre fasi non vanno mai accese.

Luci LND - Landing

Le luci di atterraggio emettono un fascio di luce bianca continuo e sono le più luminose. Dovrebbero essere usate solo di notte o in aeroporti poco illuminati, tuttavia quasi tutti i piloti le mantengono sempre accese per aumentare la visibilità del velivolo. Servono a illuminare maggiormente la pista, sia in fase di decollo che di atterraggio, e lavorano quindi insieme alle Strobo.

Luci LOGO

Sono luci bianche continue che illuminano la coda degli aerei di linea. Non sono obbligatorie per il volo, in quanto hanno il solo scopo di rendere più visibile la compagnia di appartenenza dell'aereo permettendone una più rapida identificazione a occhio nudo.

Luci Runway Turn Off - Luci pista di svolta

Poste in genere sulla base delle ali, servono sia durante la corsa di decollo e atterraggio sia durante il rullaggio. Permettono una migliore visibilità laterale durante le fasi a terra, illuminando al contempo tutto il fianco della fusoliera. Non sono obbligatorie. Si accendono al momento di iniziare il rullaggio, fino al raggiungimento del punto di attesa della pista assegnata, mentre all'atterraggio si mantengono accese durante il taxiway per il rullaggio fino al raggiungimento del parcheggio.

Luci Wing - Luci Alari

Illuminano la parte anteriore dell'ala e le gondole motori (gli involucri esterni dei motori). Vengono accese durante il rullaggio fino al punto di attesa della pista assegnata per il decollo. Servono ad aumentare la visibilità dell'aereo e consentire al personale a bordo un'ispezione visiva delle ali. Non sono obbligatorie.

Luci Wheel Well - Luci delle Ruote

Le luci delle ruote sono posizionate sui carrelli, vengono accese solamente a terra durante la sosta al parcheggio. Il loro scopo primario è consentire una buona visibilità del carrello durante le operazioni tecniche di pre-volo svolte dal personale di terra.

Come potete vedere, gestire le luci di un aereo non è semplicissimo, soprattutto all'inizio. Col tempo e l'esperienza, se volete sfruttare al meglio le potenzialità simulative del gioco, siamo sicuri che riuscirete ad accendere e spegnere tutte le luci disponibili nei momenti giusti. Speriamo di avervi aiutato a interpretare i panni di un pilota provetto, e non ci resta altro da fare che augurarvi buon volo e buon divertimento! Se siete alle prime armi e avete appena acquistato il gioco su Xbox, date un'occhiata a questa guida con i trucchi per Microsoft Flight Simulator.