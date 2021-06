Microsoft Flight Simulator per Xbox Series X valutato in USA: data di lancio all'E3 2021?

Annunciata per Xbox Series X|S lo scorso mese di dicembre, la versione per console next-gen di Microsoft Flight Simulator ci è stata promessa per quest'estate. La data d'uscita risulta essere ancora ignota, ma molto probabilmente non dovremo attendere ancora molto tempo per scoprirla: ecco perché.

La versione per Xbox Series X e Series S di Microsoft Flight Simulator è stata appena aggiunta nel database dell'ESRB (Entertainment Software Rating Board), gruppo che si occupa di valutare e classificare in base alle fasce d'età i videogiochi commercializzati in Nord America. Un tempismo, oseremmo dire, perfetto: tra pochi giorni aprirà i battenti l'E3 2021, manifestazione tutta digitale che il 13 giugno ospiterà uno show di Microsoft, che potrebbe essere sfruttato dalla casa di Redmond per annunciare la tanto attesa data di lancio di Microsoft Flight Simulator per Xbox Series X|S.

Sarà davvero così? Lo scopriremo la prossima settimana, nel frattempo vi ricordiamo che Microsoft Flight Simulator si è appena messo a dieta su PC, perdendo ben 90 GB di dati e alleggerendo il carico sui dischi di archiviazione dei giocatori. Attualmente, Asobo Studio sta anche testando la versione Xbox One, ma non si hanno notizie sull'andamento delle prove.