Microsoft fornisce ulteriori informazioni sulla conferenza e sul programma dell'E3 2018

Nelle scorse ore, Larry "Major Nelson" Hryb ha fornito ulteriori dettagli sulla partecipazione di Microsoft all'E3 2018 di Los Angeles che si svolgerà il prossimo mese di giugno.

Come già annunciato nelle scorse settimane, l'Xbox E3 2018 Briefing, si svolgerà domenica 10 giugno alle 22:00 (ora italiana). Durante la conferenza potremo dare uno sguardo ai titoli precedentemente presentati e aspettarci l'annuncio di progetti inediti. La casa di Redmond specifica che lo streaming potrà essere visto sul canale ufficiale Xbox su Mixer (accessibile da web oppure dalle app per Xbox One e Windows 10) in 6 differenti lingue: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo (latinoamericano) e portoghese (latinoamericano). Sarà possibile scegliere la lingua preferita tramite le impostazioni del player. In ogni caso, la conferenza verrà mostrata anche su altre piattaforme, come Twitch e YouTube.

Per la prima volta, il nuovo show Inside Xbox sarà presente all'E3. Lo speciale episodio Inside Xbox: Live @ E3 andrà in onda allo scoccare della mezzanotte tra lunedì 11 giugno e martedì 12 giugno (ora italiana). Durante la trasmissione si parlerà degli annunci effettuati durante la conferenza, verranno mostrate le demo dei giochi e non mancheranno tante interviste agli sviluppatori. Contenuti di questa tipologia, inoltre, verranno trasmessi durante tutto l'arco dell'E3 sul canale Xbox ufficiale su Mixer, dal 12 al 14 giugno.

Per informazioni sulle conferenze delle altre compagnie, vi consigliamo di consultare il nostro articolo dedicato.