Microsoft: 'FTC ha ignorato le nostre idee mantenere Call of Duty multipiattaforma'

Secondo quanto dichiarato da Brad Smith (VP di Microsoft Corporation) la FTC non avrebbe dato modo alla compagnia di chiarire e illustrare le proprie proposte per il futuro multipiattaforma di Call of Duty.

Come noto, Xbox ha proposto a Nintendo un accordo della durata di 10 anni per Call of Duty e lo stesso sembra sia stato offerto anche a Sony, tuttavia Microsoft sottolinea come "FTC non ci ha dato nessuna opportunità di sederci al tavolo con loro per trovare una soluzione o discutere la nostra proposta, per capire se questa fosse interessante o almeno una soluzione corretta per tutti."

La FTC ha fatto causa a Microsoft, la Federal Trade Commission americana ha infatti alcuni dubbi sull'acquisizione di Activision Blizzard e in particolare sul futuro di Call of Duty, questo nonostante la casa di Redmond abbia più volte offerto rassicurazioni, proponendo accordi di non esclusività a tutti i principali player sul mercato, anche a Steam e PlayStation.

Proprio Call of Duty sembra aver scoperchiato un vaso di Pandora, Xbox ha fatto notare come PlayStation abbia più esclusive ed ha accusato Sony di voler dominare il mercato ridimensionando Xbox, l'azienda americana come detto ha più volte rassicurato gli enti riguardo il futuro di COD ma ad oggi l'acquisizione è ancora lungi dall'essere conclusa, idealmente le pratiche dovrebbero essere completate tra la primavera e l'estate, salvo ritardi e/o altri problemi burocratici.