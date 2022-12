Microsoft: ''FTC viola la costituzione impedendoci di acquistare Activision Blizzard''

In un lungo documento di risposta nei confronti delle accuse mosse dalla FTC, Microsoft ha accusato la Federal Trade Commission di violare la costituzione impedendo alla casa di Redmond di acquisire Activision Blizzard.

La FTC ha portato Microsoft in tribunale e quest'ultima è pronta a dare battaglia, in particolare la casa americana ha affermato che la Federal Trade Commission viola il quinto emendamento della costituzione USA, legato alla libertà individuale.

Microsoft ha poi sottolineato ancora una volta come non ci sarà alcun monopolio considerando che "Xbox, Bethesda, Activision, Blizzard e King sono solamente alcuni dei centinaia di publisher di videogiochi attivi in tutto il mondo" e ribadisce come Call of Duty non diventerà esclusiva, Microsoft "vuole aumentare la propria quota di mercato nel settore mobile e in questo senso Activision, Blizzard e King rappresentano un asset di notevole importanza."



La Federal Trade Commission da parte sua insiste nel voler ricevere chiarimenti sul futuro multipiattaforma di Call of Duty, questo nonostante Microsoft abbia più volte dichiarato di essere disposta a firmare accordi con la concorrenza, dopo aver siglato un patto per portare Call of Duty anche su console Nintendo per i prossimi dieci anni. Una situazione piuttosto complessa e attualmente non è ancora sicuro che l'acquisizione possa andare effettivamente a buon fine.