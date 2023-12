Microsoft e il futuro di Xbox: la roadmap è piena per i prossimi 15 anni, per un insider

Altro che abbandonare il business dei videogiochi, Microsoft sembra avere le idee molto chiare per il futuro di Xbox. Stando a quanto dichiarato da Shpeshal Nick, infatti, la casa di Redmond avrebbe già pianificato una roadmap operativa per i prossimi 15 anni.

La maggior parte delle roadmap hardware e software coprono generalmente un arco di tempo compreso tra 5 e 10 anni ma Microsoft è andata oltre, pianificando il lavoro fino ai prossimi 10/15 anni. Una dimostrazione di fiducia che testimonia come la compagnia voglia assolutamente continuare ad investire nel mondo dei videogiochi e questo nonostante le vendite di Xbox Series X/S siano in ribasso.

Ma come sappiamo, vendere console è uno degli ultimi obiettivi dell'azienda, Microsoft punta al Cloud e ad allargare il pubblico di Xbox grazie a Game Pass, alle piattaforme mobile e alle Smart TV. Ci riuscirà? Lo scopriremo nei prossimi anni, certo è che dopo aver acquistato Activision Blizzard, è difficile pensare che Microsoft voglia rinunciare ad essere protagonista assoluta del mondo dei videogiochi.

In aggiunta, l'insider rivela che il team Compulsion Games è cresciuto notevolmente in dimensioni ed è stato diviso in due studi separati per potersi occupare più agevolmente dello sviluppo di South of Midnight e delle relative espansioni.