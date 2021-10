Microsoft sarà ai Game Awards di dicembre? Forse vedremo Hellblade 2, Redfall o Avowed

Sappiamo che i The Game Awards 2021 si terranno il 9 dicembre come sempre condotti da Geoff Keighley, non abbiamo ancora una lineup dei partecipanti ma secondo insider come Jeff Grubb e Klobrille Microsoft ci sarà e approfitterà dell'evento per festeggiare il ventesimo anniversario di Xbox.

Secondo Jeff Grubb Hellblade 2 Senua's Saga sarà ai The Game Awards e Klobrille rincara la dose, dichiarando che secondo lui ci sono anche altri potenziali candidati come Redfall di Arkane e Avowed di Obsidian, oltre ad un progetto che "tecnicamente non è un nuovo gioco e che uscirà nella seconda metà del 2022", non è chiaro però se si riferisca ad un remake/remaster oppure a una espansione stile Hivebusters di Gears 5 per un gioco del catalogo Xbox.

Halo Infinite uscirà il giorno prima dei Game Awards e per questo è difficile pensare che Microsoft possa mostrare qualcosa di nuovo all'evento, con milioni di persone che avranno già il gioco tra le mani da almeno 24 ore. Senua's Saga Hellblade 2 venne annunciato per la prima volta proprio ai The Game Awards insieme a Xbox Series X, ci sono dunque buone probabilità che il gioco di Ninja Theory possa tornare a farsi vedere durante l'evento di fine anno, considerando che da molto tempo non si hanno notizie sul gioco.