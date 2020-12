Microsoft sarà ai Game Awards, nuovi annunci in arrivo?

Non solo Tom Holland ai Game Awards 2020, in queste ore Microsoft ha confermato la sua presenza all'evento con una nota in calce al lungo post utilizzato per annunciare i nuovi giochi Xbox Game Pass di dicembre 2020.

Alla termine del post Microsoft ringrazia i giocatori e da appuntamento ai Game Awards dell'11 dicembre: "See you at the Game Awards friends!", un messaggio chiaro ma che purtroppo non rivela l'esatta natura della partecipazione della casa di Redmond all'evento.

Tra Microsoft e i Game Awards corre certamente buon sangue e lo scorso anno il palco dello show di Geoff Keighley venne utilizzato per presentare al mondo Xbox Series X e mostrare il primo trailer di Senua's Saga Hellblade 2 di Ninja Theory.

Microsoft potrebbe (ri)presentare ai TGA proprio Hellblade 2, oppure Halo Infinite, non sono esclusi aggiornamenti su titoli già annunciati o magari novità legate al Game Pass o magari l'annuncio di nuove acquisizioni di cui si parla da molti mesi. Tanti gli scenari possibili, poche le certezze, non ci resta che attendere i The Game Awards 2020 in programma nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 dicembre per saperne di più, vi ricordiamo che seguiremo lo show in diretta con una lunga maratona, vietato mancare!