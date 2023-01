Microsoft Game Studios, 3 giochi first party a gennaio: il 2023 parte bene su Game Pass

In attesa di scoprire quali sorprese riserverà lo showcase estivo di Microsoft, il 2023 di casa Xbox inizia alla grande, con tre giochi First Party pubblicati nel mese di gennaio di Xbox Game Pass.

Con il colpo di coda offerto dall'Xbox Developer Direct trasmesso il 25 gennaio, il colosso di Redmond ha infatti confermato l'ingresso in catalogo di un trittico interessante di produzioni. Queste ultime vanno tutte ad aggiungersi sin dal Day One all'offerta di Xbox Game Pass, ormai inscindibile dall'ampliamento dell'offerta ludica di PC, Xbox Series X|S e Xbox One. Ma di quali titoli parliamo esattamente?

A spiccare su tutti è ovviamente Hi-Fi Rush, nuova IP firmata da Tango Gameworks, team autore di The Evil Within e Ghostwire: Tokyo. Pubblicato a sorpresa con uno shadow drop, l'action game a ritmo di musica sembra star riscuotendo una buona accoglienza da parte del pubblico ed è già entrato nella Top 10 dei giochi più venduti su Steam.



Ad arricchire il quadro, ci pensa poi GoldenEye 007, che - altrettanto a sorpresa - raggiungerà l'ecosistema Microsoft venerdì 27 gennaio 2023. Nella medesima data, il titolo di Rare diverrà disponibile anche per gli abbonati a Nintendo Switch Online. Infine, spazio ad Age of Empires II: Definitive Edition, che in data 31 gennaio arriverà anche su console e cloud gaming, dopo l'esordio su PC.