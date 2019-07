Microsoft sarà alla Gamescom 2019: ecco il programma completo e la data dell'Inside Xbox

Larry Hryb si prepara a tingere di verdecrociato i cieli di Colonia e, calandosi nuovamente nella parte social di Major Nelson, annuncia la partecipazione di Microsoft alla Gamescom 2019. In occasione della fiera videoludica tedesca andrà in scena una puntata speciale di Inside Xbox e molto altro.

Durante l'edizione 2019 della Gamescom, la cui apertura è prevista per l'ormai non troppo lontano 19 agosto, Microsoft promette di allestire uno stand con ben 200 postazioni di gioco, ivi compresi i "totem" con le demo di Minecraft Dungeons, Project xCloud e la modalità Orda di Gears 5.

Ad aprire il programma della kermesse teutonica ci penserà la puntata speciale Inside Xbox Live from Cologne, un evento che verrà trasmesso in streaming dalle ore 17:00 con tantissime novità sui prossimi videogiochi che saranno lanciati su Xbox One e PC Windows 10. Particolare attenzione verrà data al programma Xbox Game Pass e ai suoi abbonati, con annunci che riguarderanno i nuovi videogiochi che approderanno nel catalogo già a partire dalla Gamescom.

Chi si recherà fisicamente a Colonia potrà assistere agli Xbox Open Doors, una serie di spettacoli che si terranno al Gloria Theatre dal 21 al 23 agosto: l'ingresso sarà completamente gratuito e permetterà alla community di Xbox di partecipare a eventi, tornei e panel con gli sviluppatori. Tra le novità che attendono coloro che visiteranno lo stand Xbox della Gamescom 2019 ci saranno delle postazioni in cui provare Bleeding Edge, Battletoads e la Definitive Edition di Age of Empires 2, ma anche videogiochi di terze parti come Borderlands 3, Doom Eternal, NBA 2K20 e Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint.

Quasi tutti i videogiochi proposti da Microsoft, oltretutto, potranno essere fruiti attraverso l'Xbox Adaptive Controller e, nell'ottica di una maggiore accessibilità, l'accesso per disabili in ogni punto dello stand e il supporto con interprete della lingua dei segni sia in inglese che in tedesco per tutti gli eventi che avranno luogo nello stand.